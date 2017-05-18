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ТЭК 18.05.2017 15:40

Exxon планирует выход на розничный рынок Мексики

Exxon Mobil Corp. планирует открыть первые АЗС в Мексике во второй половине 2017 года, первая станция под брендом Mobil будет расположена в центральном регионе, говорится в сообщении компании.

В общей сложности Exxon планирует инвестировать в топливную логистику и маркетинг на этом рынке около $300 млн в ближайшие десять лет.

"Недавние реформы ТЭК в Мексике создают уникальную возможность обеспечить растущий спрос на надежные поставки топлива и качественный сервис", - отмечается в пресс-релизе Exxon.

Мексика в прошлом году открыла розничный рынок нефтепродуктов для частных игроков, до этого десятилетиями на нем царила госмонополия Pemex. Многие крупные компании, как в США, так и в Европе, уже заинтересовались этим перспективным направлением. В марте BP Plc открыла первую АЗС в Мексике, пообещав довести их число до 1,5 тыс. АЗС за пять лет, в том числе до 200 станций уже в 2017 году.

На конец I квартала в Мексике было около 11,4 тыс. АЗС. По данным мексиканских властей, на каждую станцию в стране приходится около 3 тыс. автомобилей по сравнению с 1,65 тыс. в США и 2,22 тыс. в Канаде.

Мексиканские потребители регулярно сталкивались с низким качеством топлива и недоливом, а Pemex - с незаконными врезками и хищениями. Новые компании, приходящие на этот рынок, обещают потребителям регулярные проверки, чтобы обеспечить надлежащее качество продукции и сервиса.

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Тэги: МЕКСИКА, EXXON, АЗС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]