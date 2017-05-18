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Бизнес и законодательство 18.05.2017 16:26

НФПП до сих пор выделил 41 млн манатов на финансирование инвестпроектов вынужденных переселенцев

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) посредством кредитных организаций на финансирование инвестиционных проектов вынужденных переселенцев до сих пор выделил 41 млн манатов, отмечается в сообщении фонда.

«НФПП в рамках Государственной программы по улучшению условий жизни и повышению занятости вынужденных переселенцев на финансирование инвестиционных проектов вынужденных переселенцев до сих пор выделил 41 млн манатов», - сказал заместитель исполнительного директора фонда Ариф Велимамедов на мероприятии по господдержке предпринимательства, которое прошло в четверг поселке Гузанлы Агдамского района.

В рамках мероприятия в четверг льготные кредиты на общую сумму 628 тыс. манатов получили субъекты предпринимательства, действующие в Агдамском и близлежащих районах. Средства будут направлены, главным образом, на развитие животноводства, пчеловодства, хлопководства и др.

«До сих пор на финансирование около 1200 проектов в Верхне-Карабахском экономическом районе НФПП было выдано льготных кредитов на сумму 36,8 млн манатов», - сказал А.Велимамедов.

НФПП был создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, НФПП, ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ, КРЕДИТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]