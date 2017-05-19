Международное рейтинговое агентство Moodys Investors Service в пятницу поставило долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетных необеспеченных обязательств Азербайджана на пересмотр с возможностью снижения.

В настоящее время рейтинги находятся на уровне "Ba1", говорится в сообщении агентства. Их прогноз был "негативным" с 29 апреля 2016 года.

"Решение о начале пересмотра связано с неожиданным объявлением о плане реструктуризации внешних обязательств крупнейшего банка страны, контролируемого государством - Международного банка Азербайджана (МБА, рейтинг "Caa3" на пересмотре с возможностью снижения), что привело к дефолту МБА 10 мая", - отмечает Moodys.

Пересмотр позволит агентству понять, является ли реструктуризация МБА сигналом о более высоком уровне финансовых проблем, чем предполагалось ранее.

Moodys также поместило приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте ЗАО «Южный газовый коридор» (Ba1) на пересмотр с возможностью снижения.

Moodys планирует завершить пересмотр рейтингов в течение 90 дней.

Агентство сохранило страновой потолок по долгосрочным обязательствам и банковским депозитам в местной валюте на уровне Ba1, потолок по долгосрочным обязательствам в иностранной валюте на уровне Ba1, потолок по долгосрочным банковским депозитам в иностранной валюте на уровне Ba2.

«Несмотря на относительно небольшую банковскую систему в целом, при банковских активах, составивших 52% ВВП в 2015 году, банковская реструктуризация в Азербайджане может привести к крупным бюджетным издержкам. Уже поддержка правительства МБА в сочетании с девальвацией маната привели к увеличению доли государственного долга до 40% ВВПв 2016 году с 11,2% ВВП в 2014 году», - отмечается в сообщении агентства.

Несмотря на передачу НБКО «Аграркредит» токсичных активов МБА на 10 млрд манатов (16,5% от ВВП 2016 года), Moodys оценивает долю нерабочих кредитов в общем портфеле на уровне 30%.

Moodys также ожидает, что правительство предоставит дополнительное вложение в капитал МБА для улучшения показателя адекватности капитала. Несмотря на инъекцию в 600 млн манатов в январе 2017 года, МБА все еще имеет негативный капитал.

«Помимо прямых финансовых издержек от реструктуризации, обострение финансового кризиса в Азербайджане может возобновить давление на обменный курс маната, который с января восстановил небольшую часть своей утраченной стоимости. Прямой и гарантированный долг правительства Азербайджана преимущественно выражен в иностранной валюте, а экономика и банковская система значительно долларизованы, так что дальнейшее обесценение обменного курса приведет как к повышению стоимости долга правительства в иностранной валюте, так и к дополнительному ослаблению и без того хрупкого состояния банков Азербайджана», - сказано в сообщении.

В ходе обзора рейтингов будет оценено, является ли решение о позволении МБА пойти на дефолт большим стрессом в финансовом секторе Азербайджана, чем ожидалось ранее, и последствия этого для среднесрочных перспектив роста.

«Значительный и длительный стресс в банковском секторе может отложить дальнейшее восстановление экономики. Доступность кредитов в экономике сократилась на 24% в 2016 году. Дефолт МБА может еще больше подорвать доступность финансирования для банков страны и предоставления кредита. Это может также указывать на более высокий уровень финансового стресса в экономике, чем предполагалось ранее Moodys», - говорится в сообщении.

При этом агентство подчеркивает, что в Азербайджане очень большие резервы, которые, по данным на конец 2016 года, составляют примерно 90% ВВП, что может стать значительным буфером для экономических потрясений и оказать существенную поддержку суверенному рейтингу.

«Однако на данном этапе готовность властей и способность использовать эти финансовые средства для поддержки экономики неопределенны», - сообщает Moodys.

Как сообщалось, МБА, подконтрольный правительству Азербайджана, 10 мая пропустил платеж по кредиту на $100 млн. Правительство Азербайджана приняло решение временно приостановить выплаты МБА по обязательствам перед иностранными кредиторами в инвалюте. При этом правительство разместило в банке депозиты на сумму $1,3 млрд и 70 млн манатов с целью поддержки его ликвидности. Кроме того, государство приобрело "токсичные" активы банка в размере 9,93 млрд манатов.

МБА 11 мая объявил о том, что приостанавливает выплаты по внешнему долгу и предложит инвесторам обменять часть своих долгов на суверенные облигации Азербайджана. Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов и представители МБА 23 мая проведут встречу с иностранными кредиторами банка и обсудят схему реструктуризации долгов. Банк планирует реструктуризировать обязательства на общую сумму $3,337 млрд.

МБА, на который приходится 40% совокупных активов банковского сектора Азербайджана, столкнулся с финансовыми трудностями на фоне масштабных махинаций экс-главы правления банка Джахангира Гаджиева, руководившего банком в 2001-2015 годах, и его управленческой команды. Проблемы банка усугубила девальвация азербайджанской национальной валюты - маната - в 2015 году на фоне падения мировых цен на нефть.

А.Ахундов