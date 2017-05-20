В Белоруссии сократят центральный аппарат МВД

Центральный аппарат МВД Белоруссии предлагается сократить на 10%, сообщил министр внутренних дел Игорь Шуневич во время доклада президенту Александру Лукашенко.
"Что касается планов по дальнейшему реформированию системы органов внутренних дел, предлагается сократить центральный аппарат МВД практически на 10%, в том числе должность одного из заместителей министра", - цитирует министра пресс-служба президента Белоруссии.
В сообщении пресс-службы, распространенном в субботу по итогам пятничной встречи, также отмечается, что будет реформирован ряд подразделений органов внутренних дел Белоруссии.
А.Лукашенко напомнил, что в МВД, как и в целом по стране, идет оптимизация.
"В вертикали власти она проведена. Сейчас занимаемся сопутствующими бюджетными организациями. Точно так мы занимаемся, но уже по отдельному плану, в силовых структурах. Армия по своему плану сокращается (давно этот план утвержден). Для МВД также мы с вами договорились о планах оптимизации. И эта оптимизация в МВД началась давно, она продолжается", - отметил президент.
Глава МВД проинформировал также, что уровень преступности в этом году снизился более чем на 8%.
"Мы стараемся закрепить все положительные тенденции, которые были достигнуты. Уже традиционно, на протяжении нескольких лет, преступность снижается. В этом году процент снижения - практически 8,5%", - заявил министр.
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