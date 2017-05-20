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СНГ 20.05.2017 16:34

В Белоруссии сократят центральный аппарат МВД

Центральный аппарат МВД Белоруссии предлагается сократить на 10%, сообщил министр внутренних дел Игорь Шуневич во время доклада президенту Александру Лукашенко.

"Что касается планов по дальнейшему реформированию системы органов внутренних дел, предлагается сократить центральный аппарат МВД практически на 10%, в том числе должность одного из заместителей министра", - цитирует министра пресс-служба президента Белоруссии.

В сообщении пресс-службы, распространенном в субботу по итогам пятничной встречи, также отмечается, что будет реформирован ряд подразделений органов внутренних дел Белоруссии.

А.Лукашенко напомнил, что в МВД, как и в целом по стране, идет оптимизация.

"В вертикали власти она проведена. Сейчас занимаемся сопутствующими бюджетными организациями. Точно так мы занимаемся, но уже по отдельному плану, в силовых структурах. Армия по своему плану сокращается (давно этот план утвержден). Для МВД также мы с вами договорились о планах оптимизации. И эта оптимизация в МВД началась давно, она продолжается", - отметил президент.

Глава МВД проинформировал также, что уровень преступности в этом году снизился более чем на 8%.

"Мы стараемся закрепить все положительные тенденции, которые были достигнуты. Уже традиционно, на протяжении нескольких лет, преступность снижается. В этом году процент снижения - практически 8,5%", - заявил министр.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, МВД, СОКРАЩЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]