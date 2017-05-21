Порошенко обещает подписать закон о запрете георгиевских ленточек

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подпишет принятый Верховной Радой закон, запрещающий изготовление и публичное использование георгиевской ленточки и вводящий за это административную ответственность, как только он будет передан ему на подпись.
"Закон о запрете георгиевских ленточек я тоже подпишу, как только он поступит из Верховной Рады", - сказал президент Украины в воскресенье.
Такое заявление он сделал во время мероприятий по случаю Дня памяти жертв политических репрессий на территории Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы" (Киевская область).
Верховная Рада Украины 16 мая приняла закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях о запрете изготовления и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты".
Согласно закону, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленточки или ее изображения влечет за собой наложение штрафа в размере от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией георгиевской (гвардейской) ленточки или предметов, которые содержат ее изображение.
Если данные действия осуществлены повторно в течение года после привлечения к административной ответственности, то они влекут за собой наложение штрафа в размере от 150 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией георгиевской ленточки, или предмета, который содержит ее изображение.
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