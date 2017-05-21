В Грузии подсчитывают ущерб фермеров от ночного ливня и града

Сильный проливной дождь с крупным градом, обрушившиеся минувшей ночью сразу на несколько регионов Грузии, осложнил и без того тяжелую ситуацию, в которой находились их жители в результате обильных осадков, продолжающихся уже более недели почти на всей территории страны.

Как сообщают в воскресенье грузинские СМИ, особенно пострадало население регионов Кахетия, Имерети, Шида и Квемо Картли, а также частично Самегрело и Самцхе-Джавахети, где водная стихия вызвала оползни, повредила дороги, во многих селах подтопила дома, уничтожила сельскохозяйственные угодья, унесла домашнюю птицу.

Созданные властями на местах комиссии с утра начали подсчитывать нанесенный стихией ущерб.

"Вчерашней ночью пострадали все районы - от Телавского до Лагодехского включительно, особенно пять сел Гурджаанского района", - заявил журналистам губернатор региона Кахетия Ираклий Кадагишвили.

По его словам, если не противоградовые установки, то град уничтожил бы не только виноградники, но и 80-90% всего урожая в регионе. "Во всех муниципалитетах сейчас идет подсчет нанесенного ущерба, его размер станет известен завтра к полудню", - сказал губернатор. При этом отметил, что у муниципалитетов есть соответствующие резервы, чтобы привести в порядок дороги и оказать помощь тем пострадавшим, дома которых повредила стихия.

Что касается поддержки оставшихся без урожая фермеров, то, как заявил министр сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили, государство не может каждый раз компенсировать понесенный ими ущерб.

"Не должно быть ложных ожиданий, что будут компенсации, тогда как действует инструмент льготного агрострахования, при котором со стороны государства финансируется 60%", - заявил Л. Давиташвили.

При этом он отметил, что от нынешней стихии повреждены сельскохозяйственные угодья на площади в целом примерно в 38 тыс. гектаров. "Ущерб исчисляется миллионами, и у бюджета нет возможности возмещать эти потери. Инвестиции должны вкладываться в основные средства сельскохозяйственного производства для усиления сектора, а не на оказание разовой помощи", - заявил министр.

По прогнозу синоптиков, непогода в Грузии продлится до 24 мая, преимущественно в виде дождей, местами сильных вместе с градом.