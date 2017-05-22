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Макроэкономика 22.05.2017 13:37

Внешний долг Азербайджана на душу населения превышает $700 - Счетпалата

Внешний долг Азербайджана на душу населения на 1 января 2017 года составляет $704,7, что на 0,8% меньше показателя на начало 2016 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Счетной палате.

"На 1 января 2017 года численность населения в Азербайджане составляет 9 млн 810 тыс. человек против 9 млн 705,6 тыс. человек на 1 января 2016 года. Рост населения в минувшем году составил 1,1%", - отметили в палате.

Внешний долг Азербайджана по подписанным кредитным соглашениям на начало 2017 года составляет $10 млрд 931,8 млн или 32,3% ВВП, фактически освоенный - $6 млрд 913,2 млн или 20,4% ВВП.

"Внешний долг Азербайджана на душу населения по итогам 2016 года составляет $704,7 против $710,3 на конец 2015 года", - отметили в палате.

В 2016 году Азербайджан освоил кредитов на сумму $1 млрд 203,6 млн (рост на 46,1% по сравнению с показателем 2015 года), на выплаты по внешнему долгу направил $719,2 млн (рост на 41,9%).

А.Азизов

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]