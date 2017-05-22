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Дальнее зарубежье 22.05.2017 18:17

Франция пока не собирается вновь открывать посольство в Сирии, заявляют в Париже

Власти Франции на данный момент не имеют планов по возобновлению работы посольства в Сирии, заявил в понедельник на брифинге представитель МИД Франции Ромен Надаль.

"Повторное открытие нашего посольства в Дамаске не стоит на повестке дня", - сказал он.

Ранее в понедельник межарабское издание "Аль-Хайят" сообщало, что новый президент Франции Эмманюэль Макрон изучает решение своих предшественников закрыть французское посольство в Сирии.

Западные СМИ напоминают, что экс-президент Франции Николя Саркози принял решение закрыть посольство в Дамаске в марте 2011 года после начала конфликта в Сирии. Следующий президент Франции Франсуа Олланд поддержал это решение.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, СИРИЯ, ПОСОЛЬСТВО, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]