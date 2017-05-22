Франция пока не собирается вновь открывать посольство в Сирии, заявляют в Париже

Власти Франции на данный момент не имеют планов по возобновлению работы посольства в Сирии, заявил в понедельник на брифинге представитель МИД Франции Ромен Надаль.

"Повторное открытие нашего посольства в Дамаске не стоит на повестке дня", - сказал он.

Ранее в понедельник межарабское издание "Аль-Хайят" сообщало, что новый президент Франции Эмманюэль Макрон изучает решение своих предшественников закрыть французское посольство в Сирии.

Западные СМИ напоминают, что экс-президент Франции Николя Саркози принял решение закрыть посольство в Дамаске в марте 2011 года после начала конфликта в Сирии. Следующий президент Франции Франсуа Олланд поддержал это решение.