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Внешняя политика 22.05.2017 18:15

Президент Алиев провел встречу с главой МИД ОАЭ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял в Баку делегацию во главе с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейхом Абдуллахом бин Зайед аль-Нахайяном, сообщает сайт главы государства.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ОАЭ, ОБСУЖДЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]