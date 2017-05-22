Президент Алиев провел встречу с главой МИД ОАЭ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял в Баку делегацию во главе с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейхом Абдуллахом бин Зайед аль-Нахайяном, сообщает сайт главы государства.

А.Азизов