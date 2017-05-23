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Дальнее зарубежье 23.05.2017 07:45

Певица Ариана Гранде заявила, что сломлена произошедшим на "Манчестер Арене"

Американская поп-певица Ариана Гранде, в ходе концерта которой на стадионе "Манчестер Арена" в Великобритании, предположительно, был совершен теракт, заявила, что она "сломлена" произошедшим.

"Я сломлена. От всей души сожалею. У меня нет слов", - написала певица в верифицированном аккаунте в Твиттере после трагедии.

По данным полиции Манчестера, в результате взрыва у стадиона "Манчестер Арена" погибли 19 человек, около 50 были ранены. Медики заявляют о госпитализации 59 человек. Полиция рассматривает случившееся как теракт.

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Тэги: МАНЧЕСТЕР, ПЕВИЦА, РЕАКЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]