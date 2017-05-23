Американская поп-певица Ариана Гранде, в ходе концерта которой на стадионе "Манчестер Арена" в Великобритании, предположительно, был совершен теракт, заявила, что она "сломлена" произошедшим.

"Я сломлена. От всей души сожалею. У меня нет слов", - написала певица в верифицированном аккаунте в Твиттере после трагедии.

По данным полиции Манчестера, в результате взрыва у стадиона "Манчестер Арена" погибли 19 человек, около 50 были ранены. Медики заявляют о госпитализации 59 человек. Полиция рассматривает случившееся как теракт.