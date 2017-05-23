Тюмень с особой теплотой относится к Азербайджану и азербайджанцам – член правительства Тюменской области

Тюменцы с особой теплотой относятся к Азербайджану и азербайджанцам, заявил член правительства Тюменской области, председатель комитета по делам национальностей Евгений Воробьев.

"У нас особое отношение к Азербайджану, и мы радуемся по настоящему тем успехам, которые сегодня есть у вашей страны", - подчеркнул Е.Воробьев на встрече с представителями СМИ Азербайджана, совершающими пресс-тур "Тюменская область: реалии, потенциал, развитие".

По его словам, в Тюменской области проживает более 150 национальностей, и "мы поддерживаем тесные связи со всеми, в том числе и с азербайджанцами". "Мы поддерживаем связи с азербайджанским консульством, которое находится в Екатеринбурге. Неоднократно генконсул Азербайджана был в Тюмени по разным вопросам. В азербайджанской диаспоре есть сильные лидеры, своя интеллигенция, свои успешные бизнесмены. К азербайджанцам в Тюменской области особое отношение", - сказал Е.Воробьев.

Он с особой теплотой отозвался об экс-президенте Азербайджана Гейдаре Алиеве и первооткрывателе нефти в Сибири Фармане Салманове. "Для меня отец сегодняшнего президента Азербайджана был одним из самых уважаемых руководителей Советского Союза. Когда он стал первым заместителем председателя Совмина, мы почувствовали его решимость и деловую хватку в народном хозяйстве", - сказал член правительства Тюменской области.

Е.Воробьев подчеркнул также свое личное знакомство с Ф.Салмановым. "Я лично знал Фармана Салманова и часто прохожу мимо дома, где жил наш известный геолог. Он был в добрых отношениях с нашим президентом Академии наук Юрием Осиповым. Вклад Салманова в развитие геологии неоценим. Также стоит отметить его вклад в футболе", - сказал он.

Е.Воробьев выразил также свое отношение к бытующему мнению к выходцам из Азербайджана.

"Когда я слышу что-то нелицеприятное в адрес азербайджанцев, то говорю, давайте откроем сводку происшествий и посмотрим, почему мы не обращаем внимания, что 80% преступлений в Тюменской области совершают славяне? Почему мы пытаемся раздуть сенсацию из-за 2-3%? В Тюменской области на протяжении многих лет нет ни одного межнационального конфликта. Мы не берем конфликты на бытовой почве. У нас они есть, но в этих конфликтах азербайджанцы не участвуют", - подчеркнул член областного правительства.

Р.Бабаев