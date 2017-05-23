Евро подорожал к манату до 1,9152 AZN/1EUR

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 23 мая сохранил на уровне 1,7023 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 23 мая ЦБА определил в 1,9152 манат/1EUR (22 мая - 1,9047 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 23 мая установил на уровне 0,0301 манат/1RUB (22 мая - 0,03 манат/1RUB).
Н.Аббасова
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