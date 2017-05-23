Компания Bakcell представляет обновленную интернет-страницу программы “Ulduzum»

Первый Оператор Мобильной Связи и Ведущий Провайдер Мобильного Интернета в Азербайджане – компания Bakcell с радостью объявляет о запуске обновленной интернет-страницы, посвященной программе «Ulduzum». Новый сайт обладает современным и креативным дизайном, наряду с еще большей функциональностью. Посетив сайт, пользователи смогут с легкостью найти интересующий их раздел.

Обновленный сайт «Ulduzum» предоставляет более легкий способ поиска партнеров программы. Теперь, на главной странице сайта можно без труда найти партнеров «Ulduzum», предоставляющих скидки пользователям, посредством выбора таких критериев как территория, категория, процент предоставляемой скидки и т.д.

Также, сайт предоставляет пользователям «Ulduzum» дополнительные возможности. Например, абоненты Bakcell, посетившие сайт, будут иметь возможность отправить бесплатные СМС сообщения. Кроме этого, в разделе «Новости» размещена подробная информация о всевозможных кампаниях, проводимых в рамках программы «Ulduzum». На сайте даже имеется специальная карта, благодаря которой абоненты смогут с легкостью найти адреса партнеров программы. Одновременно с этим, тут представлена подробная информация о способах получения дополнительных миль, которые предоставляются пользователям «Ulduzum» компанией Turk Hava Yollari, недавно присоединившейся к списку партнеров программы.

Компании и физические лица, желающие без особого труда стать партнером программы «Ulduzum», имеют возможность заполнить специальную онлайн форму.

Экономящие свое время и любящие комфорт пользователи смартфонов, могут скачать мобильное приложение Bakcell «Ulduzum» (для устройств, работающих на платформах iOS и Android) посетив сайт.

Абоненты, которые хотят первыми получать новости об «Ulduzum», могут бесплатно подписаться на обновления на сайте.

Чтобы зайти на сайт, нужно перейти по ссылке http://Ulduzum.az

Стоит отметить, что программа лояльности «Ulduzum», которая насчитывает свыше 2,4 млн. абонентов и 210 партнеров, на сегодняшний день является одной из самых успешных программ, предоставляющих лучшие потребительские услуги не только в Азербайджане, но и странах Ближнего Востока, Центральной и Южной Азии и Северной Африки. Помимо этого, программа предоставляет абонентам широкий спектр услуг и скидок и повышает уровень лояльности, как своих абонентов, так и клиентов компаний-партнеров программы «Ulduzum».

К программе «Ulduzum», для использования которой не требуется какая-либо абонентская плата, может подключиться каждый абонент Bakcell.

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О компании Bakcell

Компания Bakсell – Первый Оператор Мобильной Связи и Ведущий Провайдер Мобильного Интернета в Азербайджане - предлагает широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи. Под торговой маркой Sür@, Bakcell предоставляет лучшие в своем классе услуги мобильного интернета 3G и 4G.

Благодаря более чем 5300 базовым станциям, cеть Bakcell охватывает более 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Bakcell является лидером в сфере инноваций и посредством услуг Sür@ и создания новых партнерств, фокусируется на предоставлении самого качественного мобильного интернета азербайджанским пользователям. Услуги 3G компании Bakcell доступны во всех регионах Азербайджана и охватывают 93% населения.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 055 000 05 55