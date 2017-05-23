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Регион 23.05.2017 12:36

Премьер Грузии отмечает важность стратегического сотрудничества между Тбилиси и Анкарой

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили во вторник обсудил со своим турецким коллегой Бинали Йылдырымом вопросы двусторонних межгосударственных отношений, сообщает пресс-служба правительства Грузии.

Премьер Г.Квирикашвили отметил, что правительство Грузии придает большое значение углублению дружеских отношений с Турцией, которые переросли в стратегическое сотрудничество.

"Турецкий премьер поблагодарил коллегу за прием и вспомнил визит премьера Квирикашвили в Анкару, через несколько дней после попытки военного переворота в Турции. По словам премьера Йылдырыма, турецкий народ очень ценит эту солидарность", - сообщает пресс-служба.

Беседа также коснулась грузино-азербайджано-турецкого сотрудничества, которое способствует углублению политического диалога и сотрудничества в разных сферах.

"Было подчеркнуто тесное сотрудничество в плане реализации железнодорожного проекта Баку-Тбилиси-Карс, официальная церемония открытия которого состоится в ближайшем будущем", - говорится в сообщении.

Внимание было уделено Тбилисскому форуму Шелкового пути, который представляет успешную платформу для обсуждения перспектив развития сотрудничества в сферах транспорта, торговли и экономики.

Премьер Квирикашвили поблагодарил турецкого коллегу за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии, сообщает пресс-служба правительства Грузии.

В настоящее время проходит заседание грузино-турецкого стратегического Совета, в котором принимают участие премьер-министры двух стран.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ТУРЦИЯ, ПРЕМЬЕРЫ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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