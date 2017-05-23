Президент Алиев соболезнует Мэй в связи с терактом в Манчестере, призывает к решительной борьбе с террором

– Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования премьер-министру Великобритании и Северной Ирландии Терезе Мэй в связи с терактом в Манчестере, сообщает сайт главы государства.

«Весть о многочисленных человеческих жертвах в результате взрыва в городе Манчестер потрясла нас. Мы крайне возмущены этим безжалостным терактом и считаем необходимым и важным решительную и всеобщую борьбу с терроризмом»,- говорится в послании азербайджанского лидера.

Президент выразил соболезнования родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления раненным.

По данным полиции Манчестера, в результате взрыва в ночь на вторник у стадиона "Манчестер Арена", где проходил концерт популярной у подростков американской певицы Арианы Гранде, погибли 22 человека, около 60 были ранены. По предварительным данным, взрыв совершил террорист-смертник. В полиции отмечают, что среди погибших есть дети.

Ф.Исазаде