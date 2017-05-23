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СНГ 23.05.2017 15:01

Таджикская делегация отказалась участвовать в антитеррористической конференции ОБСЕ - СМИ

Представители Таджикистана передумали принимать участие в конференции Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе "Предотвращение и противостояние насильственному экстремизму и радикализации, которые приводят к терроризму", которая открывается во вторник в Вене, сообщает Радио Озоди (таджикская служба Радио Свобода).

По его данным, на мероприятие были приглашены представители Генеральной прокуратуры, Государственного комитета национальной безопасности, Министерства внутренних дел и общественных организаций Таджикистана.

"Радио Озоди в правоохранительных органах Таджикистана сообщили, что члены делегации даже приобрели авиабилеты до австрийской столицы, но в последний момент и представители государственных структур, и активисты гражданского общества решили отказаться от участия в конференции ОБСЕ. Говорить о причинах этого демарша наши собеседники отказались", - говорится в сообщении.

В сентябре 2016 года делегация Таджикистана, участвовавшая в совещании ОБСЕ по правам человека в Варшаве, заявила, что покидает мероприятие, мотивируя свое решение участием в нем активистов запрещенной в республике Партии исламского возрождения и лиц, находящихся в международном розыске.

"Допуск преступных элементов к ежегодным совещаниям БДИПЧ ОБСЕ подрывает имидж этой организации и не способствует конструктивному диалогу в рамках совещания. Считаем неконструктивным действия тех международных правозащитных организаций, которые прямо и косвенно поддерживают и способствуют таким формам неприличного и неуважительного отношения к делегациям. Террорист есть террорист, они не делятся на хороших и плохих, своих или чужих", - подчеркивали авторы заявления.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ОБСЕ, КОНФЕРЕНЦИЯ, ОТКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]