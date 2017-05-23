Таджикская делегация отказалась участвовать в антитеррористической конференции ОБСЕ - СМИ

Представители Таджикистана передумали принимать участие в конференции Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе "Предотвращение и противостояние насильственному экстремизму и радикализации, которые приводят к терроризму", которая открывается во вторник в Вене, сообщает Радио Озоди (таджикская служба Радио Свобода).
По его данным, на мероприятие были приглашены представители Генеральной прокуратуры, Государственного комитета национальной безопасности, Министерства внутренних дел и общественных организаций Таджикистана.
"Радио Озоди в правоохранительных органах Таджикистана сообщили, что члены делегации даже приобрели авиабилеты до австрийской столицы, но в последний момент и представители государственных структур, и активисты гражданского общества решили отказаться от участия в конференции ОБСЕ. Говорить о причинах этого демарша наши собеседники отказались", - говорится в сообщении.
В сентябре 2016 года делегация Таджикистана, участвовавшая в совещании ОБСЕ по правам человека в Варшаве, заявила, что покидает мероприятие, мотивируя свое решение участием в нем активистов запрещенной в республике Партии исламского возрождения и лиц, находящихся в международном розыске.
"Допуск преступных элементов к ежегодным совещаниям БДИПЧ ОБСЕ подрывает имидж этой организации и не способствует конструктивному диалогу в рамках совещания. Считаем неконструктивным действия тех международных правозащитных организаций, которые прямо и косвенно поддерживают и способствуют таким формам неприличного и неуважительного отношения к делегациям. Террорист есть террорист, они не делятся на хороших и плохих, своих или чужих", - подчеркивали авторы заявления.
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