Киргизская правозащитница не смогла добиться удовлетворения судом ее иска к президенту

Верховный суд (ВС) Киргизии отклонил иск правозащитницы Толекан Исмаиловой о защите чести и достоинства на сумму почти $150 тыс. к президенту страны Алмазбеку Атамбаеву.

Как сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе ВС, "22 мая судебная коллегия Верховного суда, рассмотрев иск Т.Исмаиловой к президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву, оставил в силе решения первой и второй инстанции в силе".

"Тем самым иск правозащитницы о защите чести и достоинства оставлен без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.

Представитель Верховного суда уточнил, что решение пока принято только в отношении иска Т.Исмаиловой.

В мае 2016 года руководитель неправительственной организации "Бир дуйно (Один мир) - Кыргызстан" Т.Исмаилова и руководитель общественного фонда "Кылым шамы" (Век света) Азиза Абдрасулова обратились в Первомайский районный суд Бишкека с исковым заявлением к президенту Киргизии А.Атамбаеву о защите чести, достоинства и деловой репутации. Однако, Первомайский районный суд столицы, а в дальнейшем и Бишкекский городской суд, оставили иски правозащитниц без удовлетворения.

Размер морального ущерба правозащитницы оценили в 20 млн сомов ($294 тыс.), по 10 млн сомов каждая.

Т.Исмаилова сообщала "Интерфаксу", что "иск подан в связи с заявлениями президента Киргизии, который обвинил нас в намерении участвовать в составе "Народного парламента" (оппозиционное движение в Киргизии - ИФ) в насильственном действии против действующей власти".

14 мая 2016 года А.Атамбаев, выступая на торжественном мероприятии по случаю Дня матери, негативно высказался о членах оппозиционного "Народного парламента", которые были задержаны сотрудниками Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии за подготовку госпереворота. Он отметил, что на форуме, где обсуждались планы мятежа, присутствовали "верно отрабатывающие свои зарубежные гранты наши "энпэошницы" Т.Исмаилова и А.Абдрасулова".

Сотрудники ГКНБ Киргизии задержали четверых членов "Народного парламента", которым предъявили обвинение в приготовлении к насильственному захвату власти в стране.