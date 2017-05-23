В Совбезе ООН отмечают эффективность создания зон деэскалации в Сирии - МИД Казахстана

Совет безопасности ООН отмечает значительный вклад "астанинского процесса" в успешность Женевских переговоров, посвященных поиску совместной политической основы для урегулирования ситуации в Сирии, сообщила во вторник пресс-служба МИД Казахстана.

"По общему мнению, переговоры в Астане позволили укрепить и расширить режим прекращения огня, обеспечить поиск путей разрешения сложной гуманитарной ситуации", - говорится в сообщении МИД, распространенном по итогам состоявшегося накануне очередного заседания Совбеза.

Отмечается, что члены Совбеза приветствовали завершение шестого раунда внутрисирийских переговоров, проходивших под эгидой ООН в Женеве 16-19 мая, и дали высокую оценку приверженности и решимости спецпосланника генсека по Сирии Стаффана де Мистуры "продолжению в сложных обстоятельствах непростого пути в сторону мирного урегулирования ситуации в Сирии".

"Они также призвали все стороны обеспечить быстрый, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ в осажденные сирийские города и села, а также создать условия для оказания медицинской помощи всем нуждающимся сирийским гражданам", - говорится в сообщении.

В свою очередь "казахстанская делегация приветствовала все стороны сирийского конфликта, присутствовавшие на недавних женевских переговорах, которые продемонстрировали политическую зрелость в попытках реализации положений резолюции Совбеза 2254, предусматривающих ответственное правительство, принятие общенародной конституции, проведение честных и свободных выборов, а также обсуждение проблематики безопасности, укрепления доверия и борьбы с терроризмом", говорится в сообщении.

"Казахстан высоко оценил усилия, предпринимаемые Российской Федерацией, Турецкой Республикой и Исламской Республикой Иран в целях укрепления режима прекращения огня в САР. Отмечено, что страны-гаранты "астанинского процесса", обладающие глубокими знаниями ситуации на местах, сумели усадить противоборствующие стороны за стол переговоров в самых сложных и чувствительных условиях", - сообщили в МИД.

Казахстанская делегация также поблагодарила наблюдателей от США и Иордании за их участие в переговорах по деэскалации в Сирии, состоявшихся 3-4 мая в Астане.

Большинство членов Совбеза, в том числе и Казахстан, поддержали принятие меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, подписанного в Астане 4 мая.

"Рядом членов СБ было признано, что создание зон деэскалации уже уменьшило боевые действия между конфликтующими сторонами. Вместе с тем, участники заседания придали первостепенное значение соблюдению соглашений о прекращении огня конфликтующими сторонами и призвали государства-гаранты проконтролировать их исполнение", - отмечается в сообщении МИД.