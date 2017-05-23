Ариана Гранде прерывает гастроли по Европе

Американская певица Ариана Гранде после теракта на ее концерте в Манчестере приняла решение отменить оставшуюся часть своего европейского турне "Dangerous Woman", в том числе воскресное выступление, запланированное на 28 мая в Антверпене, сообщили во вторник бельгийские СМИ.

В своем "Твиттере" А.Гранде написала после теракта, что она "сломлена и глубоко опечалена".

Концерты певицы, помимо Великобритании, ожидались в Бельгии, Польше, Германии и Швейцарии.