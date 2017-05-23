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Регион 23.05.2017 17:31

Турция поддерживает Грузию в вопросе о территориальной целостности - турецкий премьер

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что Анкара поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии.

"Никто не имеет права нарушать два принципа - территориальную целостность и суверенитет государства. Любые проблемы должны решаться мирными путями на основе взаимного сотрудничества. Турция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии. Проблемы Абхазии и Цхинвальского региона также должны решаться с учетом этих двух принципов", - сказал глава турецкого правительства журналистам во вторник после встречи с грузинским коллегой Георгием Квирикашвили.

Правительственная делегация Турции во главе с премьер-министром продолжает встречи в Тбилиси. Вскоре должна начаться встреча Б.Йылдырыма с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ТУРЦИЯ, ПРЕМЬЕР, СУВЕРЕНИТЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]