Турция поддерживает Грузию в вопросе о территориальной целостности - турецкий премьер

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что Анкара поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии.

"Никто не имеет права нарушать два принципа - территориальную целостность и суверенитет государства. Любые проблемы должны решаться мирными путями на основе взаимного сотрудничества. Турция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии. Проблемы Абхазии и Цхинвальского региона также должны решаться с учетом этих двух принципов", - сказал глава турецкого правительства журналистам во вторник после встречи с грузинским коллегой Георгием Квирикашвили.

Правительственная делегация Турции во главе с премьер-министром продолжает встречи в Тбилиси. Вскоре должна начаться встреча Б.Йылдырыма с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили.