Порошенко заявил, что подпишет закон о квотах на украинский язык на ТВ

Президент Украины Петр Порошенко дал понять, что подпишет принятый парламентом закон о введении 75% квоты на использование украинского языка на телевидении.

"Значит, украинскому языку на украинском ТВ - быть! PS: Все ли поняли, что закон подпишу?", - написал президент на своей странице в Фейсбуке во вторник.