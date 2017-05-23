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Внутренняя политика 23.05.2017 16:39

Генпрокуратура Азербайджана предупредилa руководство портала Bastainfo.com об ответственности за распространение гостайны

Генеральная прокуратура Азербайджана сделала официальное предупреждение руководству Интернет-портала «Bastainfo.com» за распространение информации, наносящей ущерб государственным интересам республики.

«Генпрокурактура по итогам проведенного расследования установила, что в нарушении требований законодательства о государственной тайне и уголовных и уголовно-процессуальных норм в статье, опубликованной на портале «Bastainfo.com» были преданы огласке информации, способные нанести ущерб безопасности Азербайджана», - отмечается в сообщении ведомства.

В этой связи главный редактор портала «Bastainfo.com» Мустафа Гаджилы был приглашен в Генпрокуратуру и проинформирован о недопустимости использования СМИ для распространения предвзятых статей.

«М.Гаджилы был также официально предупрежден о серьезных мерах, включая уголовную ответственность, в случае распространения порталом в будущем данных, идущих вразрез с требованиями законодательства», - указывается в сообщении.

Н.Аббасова

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Тэги: ПОРТАЛ, ГЕНПРОКУРАТУРА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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Генпрокуратура Азербайджана сделала предупреждение руководству новостного портала за распространение гостайны

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]