Генпрокуратура Азербайджана предупредилa руководство портала Bastainfo.com об ответственности за распространение гостайны

Генеральная прокуратура Азербайджана сделала официальное предупреждение руководству Интернет-портала «Bastainfo.com» за распространение информации, наносящей ущерб государственным интересам республики.

«Генпрокурактура по итогам проведенного расследования установила, что в нарушении требований законодательства о государственной тайне и уголовных и уголовно-процессуальных норм в статье, опубликованной на портале «Bastainfo.com» были преданы огласке информации, способные нанести ущерб безопасности Азербайджана», - отмечается в сообщении ведомства.

В этой связи главный редактор портала «Bastainfo.com» Мустафа Гаджилы был приглашен в Генпрокуратуру и проинформирован о недопустимости использования СМИ для распространения предвзятых статей.

«М.Гаджилы был также официально предупрежден о серьезных мерах, включая уголовную ответственность, в случае распространения порталом в будущем данных, идущих вразрез с требованиями законодательства», - указывается в сообщении.

Н.Аббасова