Еврокомиссия почтит минутой молчания память жертв теракта в Манчестере

Заседание Европейской комиссии в среду начнется с минуты молчания в память о жертвах взрыва в Манчестере, сообщил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Завтра в начале заседания коллегии будет объявлена минута молчания, которую будут соблюдать во всей Европейской комиссии", - сказал пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе во вторник после того, как зачитал заявление председателя ЕК Жан-Клода Юнкера в связи с терактом в Манчестере.

"Мое сердце разрывается от мысли, что терроризм опять пытается внушить страх там, где должна быть радость, разделить людей там, где молодежь и семьи собираются вместе для праздника", - заявил в послании британцам глава Еврокомиссии.