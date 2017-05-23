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Дальнее зарубежье 23.05.2017 19:26

Еврокомиссия почтит минутой молчания память жертв теракта в Манчестере

Заседание Европейской комиссии в среду начнется с минуты молчания в память о жертвах взрыва в Манчестере, сообщил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Завтра в начале заседания коллегии будет объявлена минута молчания, которую будут соблюдать во всей Европейской комиссии", - сказал пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе во вторник после того, как зачитал заявление председателя ЕК Жан-Клода Юнкера в связи с терактом в Манчестере.

"Мое сердце разрывается от мысли, что терроризм опять пытается внушить страх там, где должна быть радость, разделить людей там, где молодежь и семьи собираются вместе для праздника", - заявил в послании британцам глава Еврокомиссии.

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Тэги: ЕС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ТЕРАКТ, ПАМЯТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]