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Финансы 23.05.2017 18:48

Власти Азербайджана готовы взять на себя обязательства МБА перед иностранными кредиторами на $2,4 млрд – глава Минфина

Правительство Азербайджана возьмет на себя внешние обязательства крупнейшего банка страны – Международного банка (МБА) на сумму $2,4 млрд в рамках реструктуризации внешних обязательств банка, заявил министр финансов Самир Шарифов.

"В рамках предлагаемого плана реструктуризации правительство Азербайджана берет на себя обязательства МБА на сумму $2,4 млрд. Это является показателем поддержки, которую готово оказать правительство банку, который с 2015 года сталкивается с серьезными трудностями в следствии серьезных нарушений, допущенных прежним менеджментом", - сказал С.Шарифов, слова которого приводятся в пресс-релизе МБА по итогам вторничных переговоров в Лондоне с иностранными кредиторами.

По его мнению, предложенный план реструктуризации обеспечит долгосрочную устойчивость банка и защиты интересов иностранных инвесторов.

Глава Палаты по надзору за финансовыми рынками Азербайджана Руфат Асланлы на встрече, в свою очередь, отметил, что в результате реализации плана реструктуризации будет урегулирована валютная позиция банка, улучшится финансовое положение, восстановятся способности банка генерировать доходы, а также позиции банка вернутся в регулятивные рамки.

Согласно сообщению, очередное заседание с кредиторами запланировано на 13 июля. Банк ожидает получения согласия от 2/3 кредиторов. МБА обещает 14 июня 2017 года распространить информационный меморандум по реструктуризации обязательств и процедуру голосования по ним.

Как сообщалось ранее, МБА предложил основным иностранным кредиторам три варианта реструктуризации обязательств. Согласно первому варианту, предложенному МБА, долг в $2,38 млрд с 20%-й скидкой обменивается на новые 12-летние суверенные облигации Азербайджана с купоном 5,125%. Согласно второму варианту, долг обменивается по номиналу на новые 15-летние суверенные облигации с купоном 3,5%. Согласно третьему варианту, долг обменивается по номиналу на новые 7-летние облигации МБА с купоном 3,5%. Банк, в целом, планирует реструктуризировать внешние обязательства на общую сумму $3,34 млрд.

МБА 11 мая объявил о том, что приостанавливает выплаты по внешнему долгу и предложит инвесторам обменять часть своих долгов на суверенные облигации Азербайджана.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,73%.

А.Ахундов

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Тэги: МБА, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ


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