Власти Азербайджана готовы взять на себя обязательства МБА перед иностранными кредиторами на $2,4 млрд – глава Минфина

Правительство Азербайджана возьмет на себя внешние обязательства крупнейшего банка страны – Международного банка (МБА) на сумму $2,4 млрд в рамках реструктуризации внешних обязательств банка, заявил министр финансов Самир Шарифов.
"В рамках предлагаемого плана реструктуризации правительство Азербайджана берет на себя обязательства МБА на сумму $2,4 млрд. Это является показателем поддержки, которую готово оказать правительство банку, который с 2015 года сталкивается с серьезными трудностями в следствии серьезных нарушений, допущенных прежним менеджментом", - сказал С.Шарифов, слова которого приводятся в пресс-релизе МБА по итогам вторничных переговоров в Лондоне с иностранными кредиторами.
По его мнению, предложенный план реструктуризации обеспечит долгосрочную устойчивость банка и защиты интересов иностранных инвесторов.
Глава Палаты по надзору за финансовыми рынками Азербайджана Руфат Асланлы на встрече, в свою очередь, отметил, что в результате реализации плана реструктуризации будет урегулирована валютная позиция банка, улучшится финансовое положение, восстановятся способности банка генерировать доходы, а также позиции банка вернутся в регулятивные рамки.
Согласно сообщению, очередное заседание с кредиторами запланировано на 13 июля. Банк ожидает получения согласия от 2/3 кредиторов. МБА обещает 14 июня 2017 года распространить информационный меморандум по реструктуризации обязательств и процедуру голосования по ним.
Как сообщалось ранее, МБА предложил основным иностранным кредиторам три варианта реструктуризации обязательств. Согласно первому варианту, предложенному МБА, долг в $2,38 млрд с 20%-й скидкой обменивается на новые 12-летние суверенные облигации Азербайджана с купоном 5,125%. Согласно второму варианту, долг обменивается по номиналу на новые 15-летние суверенные облигации с купоном 3,5%. Согласно третьему варианту, долг обменивается по номиналу на новые 7-летние облигации МБА с купоном 3,5%. Банк, в целом, планирует реструктуризировать внешние обязательства на общую сумму $3,34 млрд.
МБА 11 мая объявил о том, что приостанавливает выплаты по внешнему долгу и предложит инвесторам обменять часть своих долгов на суверенные облигации Азербайджана.
МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,73%.
А.Ахундов
Штайнмайер приветствует стремление Баку наладить сотрудничество с Брюсселем посредством новой платформы
Баку и Анкара обсудили расширение ВТС
Генпрокуратура Азербайджана предупредилa руководство портала Bastainfo.com об ответственности за распространение гостайны
ТС Азербайджана утвердил цены на еще 200 лекарственных препаратов
Азербайджан может выдвинуть кандидатуру Баку на Олимпиаду-2028 – министр спорта
Организаторы Исламиады в Баку заработали до 3 млн манатов от продажи билетов, открытие и закрытие игры обошлось в $20 млн
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Лянкяран входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов летом 2017 года
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
В Бразилии задержали помощника президента и двух экс-губернаторов в рамках расследования о коррупции
Церковь Англии получила 17% прибыли от инвестиций в 2016г
Следствие предъявило Улюкаеву обвинение по статье о получении особо крупной взятки лицом, занимающим госдолжность
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Компания Bakcell представляет обновленную интернет-страницу программы “Ulduzum»
Президент МАПРЯЛ, академик Людмила Вербицкая посетила РИКЦ в Баку
Nar организовал тренинг для студентов, посвященный мобильной связи
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»