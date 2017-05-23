Церковь Англии получила 17% прибыли от инвестиций в 2016г

Инвестиции Церкви Англии в прошлом году принесли ей 17,1% прибыли - вдвое больше, чем 8,2% в 2015 году, и выше средней прибыли за три последние десятилетия, составлявшей 9,6%.
Как пишет The Guardian, церковный инвестфонд с активами на 7,9 млрд фунтов стерлингов ($10,2 млрд) подтверждает, что сознательное инвестирование с соблюдением этических принципов может быть эффективным и прибыльным.
По данным аналитической компании HFR, средняя прибыль хеджевых фондов мира в прошлом году составила 5,6%. Британская Investment Association оценивает среднюю прибыль инвесторов на рынке акций страны в 8,8% в прошлом году.
Результаты инвестиций Церкви Англии за последнее десятилетие оказались даже лучше, чем у инвестфонда Йельского университета, который был признан Financial Times самым успешным среди подобных организаций.
Сама церковь ставит перед инвестиционными менеджерами задачу обеспечить прибыль на пять процентных пунктов выше темпов инфляции (то есть около 7% в прошлом году).
На акциях мира Церковь Англии получила почти 33% прибыли, на лесных угодьях - 24,3%. Портфель на рынке недвижимости принес ей 11,6%, несмотря на относительную слабость рынка.
Кроме того, Церковь Англии активно развивает программы частного кредитования, чтобы компенсировать дефицит банковских кредитов. Прибыль в этом сегменте составила 33,1%.
По итогам года управляющие перечислили церковным властям 230,7 млн фунтов прибыли от инвестиций. Однако эта сумма составляет всего 15% доходов Церкви Англии, основной объем по-прежнему приходится на пожертвования верующих.
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