В Узбекистане скончался глава Центрального банка, занимавший эту должность 26 лет

Скончался председатель Центрального банка Узбекистана Файзулла Муллажанов, занимавший этот пост с 1991 года, сообщают во вторник узбекские СМИ.

"Банковско-финансовая система нашей страны понесла тяжелую утрату. 23 мая 2017 года в возрасте 67 лет скоропостижно скончался один из основателей банковской системы Узбекистана, крупный экономист, опытный руководитель, председатель Центрального банка республики Файзулла Максуджонович Муллажонов", - говорится в некрологе, подписанном руководством страны.

По данным источников в ЦБ, несмотря на тяжелую болезнь, Ф.Муллажанов до последнего дня находился на рабочем месте.

Его похороны состоятся в среду.

Ф.Муллажанов, уроженец Сырдарьинской области, возглавлял главный финансовый орган страны почти 26 лет, с самого его образования в 1991 году.