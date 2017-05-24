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СНГ 24.05.2017 10:34

В Узбекистане скончался глава Центрального банка, занимавший эту должность 26 лет

Скончался председатель Центрального банка Узбекистана Файзулла Муллажанов, занимавший этот пост с 1991 года, сообщают во вторник узбекские СМИ.

"Банковско-финансовая система нашей страны понесла тяжелую утрату. 23 мая 2017 года в возрасте 67 лет скоропостижно скончался один из основателей банковской системы Узбекистана, крупный экономист, опытный руководитель, председатель Центрального банка республики Файзулла Максуджонович Муллажонов", - говорится в некрологе, подписанном руководством страны.

По данным источников в ЦБ, несмотря на тяжелую болезнь, Ф.Муллажанов до последнего дня находился на рабочем месте.

Его похороны состоятся в среду.

Ф.Муллажанов, уроженец Сырдарьинской области, возглавлял главный финансовый орган страны почти 26 лет, с самого его образования в 1991 году.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ЦБ, РУКОВОДИТЕЛЬ, КОНЧИНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]