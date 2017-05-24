Азерсу продлил до конца июня сроки тендера на отбор подрядчика для завершения работ в рамках строительства нового офисного здания

ОАО "Азерсу" продлило сроки тендера на отбор подрядчиков для выполнения ряда заключительных работ по строительству нового административного здания, отмечается в сообщении общества.
Срок приема предложений по тендеру продлен до 22 июня. Тендерная процедура состоится 23 июня.
В обязанности подрядчиков входит: выполнение электротехнических работ, работ по дизайну интерьера и благоустройству; обеспечение снабжения необходимыми материалами и оборудованием для выполнения данных работ.
При выборе подрядчиков будут учитываться следующие критерии: низкая цена, высокое качество работ, опыт выполнения аналогичных работ и их своевременное выполнение.
Госпошлина за участие в тендере составляет 1 тыс. манатов.
Н.Аббасова
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