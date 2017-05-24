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Инфраструктура и тендеры 24.05.2017 09:45

Азерсу продлил до конца июня сроки тендера на отбор подрядчика для завершения работ в рамках строительства нового офисного здания

ОАО "Азерсу" продлило сроки тендера на отбор подрядчиков для выполнения ряда заключительных работ по строительству нового административного здания, отмечается в сообщении общества.

Срок приема предложений по тендеру продлен до 22 июня. Тендерная процедура состоится 23 июня.

В обязанности подрядчиков входит: выполнение электротехнических работ, работ по дизайну интерьера и благоустройству; обеспечение снабжения необходимыми материалами и оборудованием для выполнения данных работ.

При выборе подрядчиков будут учитываться следующие критерии: низкая цена, высокое качество работ, опыт выполнения аналогичных работ и их своевременное выполнение.

Госпошлина за участие в тендере составляет 1 тыс. манатов.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АЗЕРСУ, ЗДАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]