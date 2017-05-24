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Дальнее зарубежье 24.05.2017 11:45

ОЗХО обнаружила похожее на зарин вещество в образцах из сирийской провинции Идлиб

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) обнаружили влияние "зарина или близких с нему по составу токсичных веществ" на образцы, изъятые в сирийской провинции Идлиб, где 4 апреля произошел химический инцидент, сообщает в среду Ассошиэйтед Пресс.

По словам представителя ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу, группа экспертов готова отправиться в сирийский город Хан-Шейхун, где произошел инцидент. Она отметила, что ОЗХО также представила отчет о предполагаемом использовании химического оружия близ населенного пункта Ум-Хош в окрестностях Алеппо 16 сентября 2016 года.

4 апреля в сирийском городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб) предположительно произошла химическая атака, жертвами которой стали почти 100 человек. Запад и сирийская оппозиция возложили ответственность за нее на власти в Дамаске. Там обвинения отвергли, заверив, что никогда не использовали химическое оружие на своей территории.

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Тэги: СИРИЯ, ОЗХО, ЗАРИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]