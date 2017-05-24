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Финансы 24.05.2017 11:38

Минналогов Азербайджана вернуло участникам шопинг-фестиваля в Баку НДС на сумму около 1,8 млн манатов - замминистра

Министерство налогов Азербайджана возвратило участникам шопинг-фестиваля, который проходил с 10 апреля по 10 мая в Баку, НДС на сумму около 1,8 млн манатов, заявил замминистра налогов Сахиб Алекберов.

"Общий оборот по подтвержденным счетам-фактурам составил 18 млн 167,892 тыс. манатов, возврат НДС покупателям - около 1,8 млн манатов",- отметил С.Алекберов на пресс-конференции в среду.

По его словам, в рамках шопинг-фестиваля было составлено 23,242 тыс. счетов-фактур.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФЕСТИВАЛЬ, ШОППИНГ, TAX/FREE


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]