Минналогов Азербайджана вернуло участникам шопинг-фестиваля в Баку НДС на сумму около 1,8 млн манатов - замминистра

Министерство налогов Азербайджана возвратило участникам шопинг-фестиваля, который проходил с 10 апреля по 10 мая в Баку, НДС на сумму около 1,8 млн манатов, заявил замминистра налогов Сахиб Алекберов.
"Общий оборот по подтвержденным счетам-фактурам составил 18 млн 167,892 тыс. манатов, возврат НДС покупателям - около 1,8 млн манатов",- отметил С.Алекберов на пресс-конференции в среду.
По его словам, в рамках шопинг-фестиваля было составлено 23,242 тыс. счетов-фактур.
Ф.Исазаде
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