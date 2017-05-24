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Финансы 24.05.2017 11:57

В МБА считают конструктивными итоги переговоров с кредиторами по реструктуризации обязательств банка

Руководство Международного банка Азербайджана (МБА), крупнейшего банка страны, позитивно оценивает итоги вторничных переговоров в Лондоне с иностранными кредиторами по реструктуризации обязательств банка на $3,4 млрд.

"Встреча прошла в высшей степени конструктивно", - заявил первый заместитель председателя правления банка Аббас Ибрагимов.

По его словам, на встрече азербайджанская сторона представила кредиторам план реструктуризации, подразумевающий классификацию по трем категориям.

"Процесс реструктуризации внешних обязательств будет проводиться согласно плану", - отметил он.

МБА 11 мая объявил о том, что приостанавливает выплаты по внешнему долгу и предложит инвесторам обменять часть своих долгов на суверенные облигации Азербайджана.

Как сообщалось ранее, МБА предложил основным иностранным кредиторам три варианта реструктуризации обязательств. Согласно первому варианту, предложенному МБА, долг в $2,38 млрд с 20%-й скидкой обменивается на новые 12-летние суверенные облигации Азербайджана с купоном 5,125%. Согласно второму варианту, долг обменивается по номиналу на новые 15-летние суверенные облигации с купоном 3,5%. Согласно третьему варианту, долг обменивается по номиналу на новые 7-летние облигации МБА с купоном 3,5%. Банк, в целом, планирует реструктуризировать внешние обязательства на общую сумму $3,34 млрд.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,73%.

А.Азизов

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Тэги: МБА, КРЕДИТОРЫ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]