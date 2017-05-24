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Дальнее зарубежье 24.05.2017 15:34

НАТО не будет принимать участия в боевых миссиях в Ираке и Сирии - Столтенберг

НАТО не намерена принимать участия в боевых операциях против "Исламского государства" в Ираке и Сирии, сообщил в среду на пресс-конференции генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Запроса (со стороны местных властей) не было, поэтому боевых миссий не предвидится", - сказал он, отметив, что НАТО сосредоточится на тренировках и обучении местных сил.

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Тэги: НАТО, ИРАК, СИРИЯ, ИГИЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]