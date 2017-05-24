НАТО не будет принимать участия в боевых миссиях в Ираке и Сирии - Столтенберг

НАТО не намерена принимать участия в боевых операциях против "Исламского государства" в Ираке и Сирии, сообщил в среду на пресс-конференции генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Запроса (со стороны местных властей) не было, поэтому боевых миссий не предвидится", - сказал он, отметив, что НАТО сосредоточится на тренировках и обучении местных сил.