Реструктуризация внешних обязательств МБА в 2017г повысит уровень госдолга Азербайджана до 26,5% ВВП

Реструктуризация внешних обязательств Международного банка Азербайджана (МБА) в 2017 году повысит уровень госдолга Азербайджана до 26,5% с текущих 20,5% ВВП.
Как стало известно агентству "Интерфакс-Азербайджан" из банковских источников, данные по госдолгу азербайджанская сторона представила на встрече с иностранными кредиторами МБА, которая прошла 23 мая в Лондоне.
После реструктуризации внешних обязательств банка Азербайджан ожидает роста государственного долга на $2,34 млрд или на около 6% ВВП – до 26,5% с 20,5% ВВП. Этот уровень остается устойчивым и не превышает средние показатели.
По ожиданиям, к 2018 году уровень внешнего долга Азербайджана вырастет до 25,2% ВВП с текущих 19,2% ВВП.
Согласно данным, после реструктуризации внешних обязательств МБА, увеличатся расходы на облуживание госдолга на $170-180 млн в год в 2017-2021 годах и $201-345 млн в год в 2027-2032 годах.
Расходы на обслуживание госдолга в 2017 году возрастут на $181 млн до $680 млн, в 2018 году – на $170 млн до $697 млн, в 2019 году – на $170 млн до $696 млн, в 2020 году – на $170 млн до $892 млн, в 2021 году – на $170 млн до $890 млн.
В 2022 году расходы будут сохранены на уровне $458 млн, в 2023 году – $425 млн, в 2024 году – $1 млрд 657 млн, в 2025 году – $368 млн, в 2026 году – $351 млн.
В 2027 году расходы вырастут на $201 млн - до $515 млн, в 2028 году – на $201 млн до $466 млн, в 2029 году - на $201 млн до $443 млн, в 2031 году – на $345 млн до $479 млн, в 2032 году – на $345 млн до $462 млн.
В 2030 году выплата сохранена на уровне $200 млн.
Как сообщалось ранее, МБА предложил основным иностранным кредиторам три варианта реструктуризации обязательств. Согласно первому варианту, предложенному МБА, долг в $2,38 млрд с 20%-й скидкой обменивается на новые 12-летние суверенные облигации Азербайджана с купоном 5,125%. Согласно второму варианту, долг обменивается по номиналу на новые 15-летние суверенные облигации с купоном 3,5%. Согласно третьему варианту, долг обменивается по номиналу на новые 7-летние облигации МБА с купоном 3,5%. Банк, в целом, планирует реструктуризировать внешние обязательства на общую сумму $3,34 млрд.
МБА 11 мая объявил о том, что приостанавливает выплаты по внешнему долгу.
МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,7%, доля НБКО «Аграркредит» - 14,6%, остальное – других акционеров.
А.Ахундов
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