Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7021 EUR   1.9029 RUR   0.0302 GBR   2.2084 TRY   0.4757

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.47 Brent   54.15

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 22° Завтра 14° 22° 26 Май 15° 23° 27 Май 16° 24°

Дальнее зарубежье 24.05.2017 16:16

Папа римский и Трамп обсудили проблемы мира, межрелигиозного диалога и религиозной свободы

Папа римский Франциск и президент США Дональд Трамп в ходе получасовой аудиенции в Апостольском дворце в Ватикане обсудили проблемы мира, межрелигиозного диалога и религиозной свободы, говорится в официальном заявлении, опубликованном в среду Залом Печати Святого Престола.

Понтифик и американский президент также обменялись взглядами и обсудили темы международных отношений и достижения мира посредством переговоров. Они придали особое значение ситуации на Ближнем Востоке и защите христианских сообществ региона.

Они выразили "общую преданность жизни, религиозной свободе и свободе сознания".

Кроме того, в заявлении сообщается, что Ватикан выразил надежду на "честное взаимодействие между США и американской католической церковью, которая предана оказанию помощи людям в сферах здравоохранения, образования и иммиграции".

Западные СМИ отметили, что аудиенция прошла в непринужденной обстановке.

Ранее сообщалось, что по завершении аудиенции понтифик и президент США обменялись подарками. Папа римский подарил гостям благословленные им памятные медали и розарии (традиционные католические четки).

Президента США сопровождали супруга Мелания и дочь Иванка. В составе официальной делегации были советник и зять президента США Джаред Кушнер, госсекретарь США Рекс Тиллерсон, советник по национальной безопасности Герберт Макмастер.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВАТИКАН, ТРАМП, ВИЗИТ, ТЕМЫ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]