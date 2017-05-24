Папа римский и Трамп обсудили проблемы мира, межрелигиозного диалога и религиозной свободы

Папа римский Франциск и президент США Дональд Трамп в ходе получасовой аудиенции в Апостольском дворце в Ватикане обсудили проблемы мира, межрелигиозного диалога и религиозной свободы, говорится в официальном заявлении, опубликованном в среду Залом Печати Святого Престола.

Понтифик и американский президент также обменялись взглядами и обсудили темы международных отношений и достижения мира посредством переговоров. Они придали особое значение ситуации на Ближнем Востоке и защите христианских сообществ региона.

Они выразили "общую преданность жизни, религиозной свободе и свободе сознания".

Кроме того, в заявлении сообщается, что Ватикан выразил надежду на "честное взаимодействие между США и американской католической церковью, которая предана оказанию помощи людям в сферах здравоохранения, образования и иммиграции".

Западные СМИ отметили, что аудиенция прошла в непринужденной обстановке.

Ранее сообщалось, что по завершении аудиенции понтифик и президент США обменялись подарками. Папа римский подарил гостям благословленные им памятные медали и розарии (традиционные католические четки).

Президента США сопровождали супруга Мелания и дочь Иванка. В составе официальной делегации были советник и зять президента США Джаред Кушнер, госсекретарь США Рекс Тиллерсон, советник по национальной безопасности Герберт Макмастер.