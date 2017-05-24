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Бизнес и законодательство 24.05.2017 16:05

Глава ГМС Азербайджана обещает серьезно наказывать руководителей компаний, нарушающих правила привлечения трудовых мигрантов

Глава Государственной миграционной службы (ГМС) Азербайджана Фирудин Набиев обещает серьезно наказывать руководителей компаний, нарушающих правила привлечения трудовых мигрантов.

"Ряд компаний нарушают правила привлечения к работе иностранцев. Мы внимательно следим за этими вопросами. В некоторых случаях предприниматели пытаются привлечь к работе иностранцев, прибывших в страну туристическими визами. Или пытаются получить для них разрешение на трудовую деятельность. Это недопустимо", - сказал Ф.Набиев в среду в ходе выступления на встрече с членами Caspian European Club и Caspian American Club.

По его словам, ГМС будет выдавать разрешения на работу только тем мигрантам, которые прибывают в Азербайджан по трудовой визе.

При этом он отметил, что определенные проблемы имеются с представительствами и филиалами иностранных компаний. "При проверке их работы обнаруживается, что у некоторых нет фактической деятельности. Возникает логичный вопрос: почему эти компании привлекают для работы в Азербайджане иностранцев, если у них нет деятельности? Мы со всей серьезностью относимся к подобным вопросам и предпринимаем соответствующие меры", - подчеркнул он.

Ф.Набиев добавил, что руководители таких компаний выдворяются из страны (если они иностранцы - ИФ).

А.Азизов

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Тэги: ИНОСТРАНЦЫ, РАБОТА, ПРИВЛЕЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]