Местные компании незаконно привлекают трудовых мигрантов – глава ГМС

Глава Государственной миграционной службы (ГМС) Азербайджана Фирудин Набиев отмечает наличие фактов незаконного привлечения местными компаниями трудовых мигрантов.

"Согласно закону, наложен мораторий на проведение проверок в субъектах бизнеса. Но это не означает, что предприниматели должны заниматься незаконной деятельностью или незаконно привлекать к работе иностранцев. Открыто заявляю, что мы задерживаем таких людей. Они в своих показаниях отмечают, в какой компании и на каких условиях работают. Это дает нам основания принять соответствующие меры в отношении компаний", - сказал Ф.Набиев в среду в ходе выступления на встрече с членами Caspian European Club и Caspian American Club.

По его словам, ГМС также сталкивается со случаями, когда в местных гостиницах не регистрируют проживающих иностранцев, что также может повлечь серьезные проблемы для предпринимателей.

Кроме этого, ГМС намерена усовершенствовать законодательство, касающееся лиц, которые раз в три месяца выезжают из страны и вновь въезжают. "Это касается лиц, которые каждые три месяца въезжают на территорию страны. Подобные действия вызывают определенные вопросы - что делает этот человек на территории страны в течение года? В связи с этим вопросом мы подготовили пакет предложений, который будет рассмотрен в короткие сроки", - добавил ГМС.

Ф.Исазаде