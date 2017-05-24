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Финансы 24.05.2017 18:59

Fitch понизило долгосрочный РДЭ в иностранной валюте МБА до уровня ограниченного дефолта

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в среду понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте Международного банка Азербайджана (МБА) до «RD» (ограниченный дефолт) с «CCC» и убрало его из списка на пересмотр (RWE), отмечается в сообщении агентства.

Кроме того, Fitch понизило краткосрочный РДЭ в иностранной валюте МБА до «RD» с «C», также убрав его из списка RWE.

Агентство сохранило рейтинг устойчивости банка на уровне «f». Агентство также подтвердило рейтинг поддержки банка на уровне «5», при этом убрав его из списка на пересмотр в сторону повышения (RWP).

«Снижение РДЭ МБА обусловлено планом банка по реструктуризации своих внешних обязательств, презентованным кредиторам 23 мая 2017 года. Реструктуризация представляет собой обмен безнадежными долгами по критериям Fitch, так как она предполагает существенные скидки для банка по некоторым приоритетным кредитам посредством списаний, продления сроков и снижения процентных ставок», - отмечается в сообщении.

Агентство отмечает, что МБА планирует завершить реструктуризацию после собрания кредиторов в июле 2017 года.

«Однако. Fitch понизило рейтинги банка до «RD» сейчас, так как банк прекратил обслуживание своих обязательств 10 мая, и это будет продолжаться, пока реструктуризация не завершится», - сообщает агентство.

При этом Fitch ожидает пересмотра и повышения рейтинга устойчивости и РДЭ банка после завершения реструктуризации и наличия достаточной информации о кредитном профиле банка после реструктуризации.

МБА 11 мая объявил о том, что приостанавливает выплаты по внешнему долгу.

Как сообщалось ранее, МБА предложил основным иностранным кредиторам три варианта реструктуризации обязательств. Согласно первому варианту, предложенному МБА, долг в $2,38 млрд с 20%-й скидкой обменивается на новые 12-летние суверенные облигации Азербайджана с купоном 5,125%. Согласно второму варианту, долг обменивается по номиналу на новые 15-летние суверенные облигации с купоном 3,5%. Согласно третьему варианту, долг обменивается по номиналу на новые 7-летние облигации МБА с купоном 3,5%. Банк, в целом, планирует реструктуризировать внешние обязательства на общую сумму $3,34 млрд.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,7%, доля НБКО «Аграркредит» - 14,6%, остальное – других акционеров.

А.Ахундов

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Тэги: МБА, FITCH, ПЕРЕСМОТР


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