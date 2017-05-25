Киев готов отдать более 200 человек в рамках обмена пленными - глава спецслужбы

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил о готовности Киева отдать более 200 человек в обмен на украинских пленных в Донбассе.

"Когда будет обмен? Я хочу, чтобы он был сегодня, завтра. Мы подготовили к обмену, скажу правду, - готовы обменять более 200 лиц, которые высказали такое желание... Готовы сделать это в кратчайшие сроки", - сказал В.Грицак журналистам в четверг в Киеве.

Он подчеркнул: "Мы готовы пойти (на это) и президент готов подписать указ (о помиловании - ИФ), чтобы забрать наших пленников".