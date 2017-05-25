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СНГ 25.05.2017 14:15

Киев готов отдать более 200 человек в рамках обмена пленными - глава спецслужбы

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил о готовности Киева отдать более 200 человек в обмен на украинских пленных в Донбассе.

"Когда будет обмен? Я хочу, чтобы он был сегодня, завтра. Мы подготовили к обмену, скажу правду, - готовы обменять более 200 лиц, которые высказали такое желание... Готовы сделать это в кратчайшие сроки", - сказал В.Грицак журналистам в четверг в Киеве.

Он подчеркнул: "Мы готовы пойти (на это) и президент готов подписать указ (о помиловании - ИФ), чтобы забрать наших пленников".

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Тэги: УКРАИНА, ПЛЕННЫЕ, ОБМЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]