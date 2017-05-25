Власти Азербайджана будут и дальше оказывать поддержку системообразующим банкам - Moody`s

Власти Азербайджана продолжат оказание поддержки системообразующим банкам, но эта поддержка может быть ограниченной, считает младший вице-президент международного рейтингового агентства Moody`s Investors Service Мария Малюкова.

"Власти Азербайджана всегда оказывали поддержку банковскому сектору, в том числе и крупнейшему банку страны – Международному банку (МБА). Мы считаем, что поддержка банкам, прежде всего, системообразующим будет продолжена. Но при этом поддержка может быть селективной", - сказала М.Малюкова в четверг в Баку на Ежегодном саммите Moody`s Annual Azerbaijan Summit.

По ее словам, банковский сектор Азербайджана является небольшим – 53% ВВП, тогда как страна обладает валютными резервами, равными 100% ВВП.

"С целью оздоровления банковской системы, власти начали в 2016 году процесс закрытия слабых банков и было закрыто 11 банков. Сегодня ряд банков заявляют о консолидации, и этот тренд может сохраниться, если регулятор ужесточит требования по капиталу", - отметила она.

М.Малюкова добавила, что власти Азербайджана и регулятор предприняли ряд положительных шагов, направленных на поддержку банковского сектора. Среди них она отметила применение новых правил по безналичным расчетам, изменение правил валютного регулирования, предоставление акционерам банкам права переводить свои средства в капитал первого уровня.

"Но в целом, мы отмечает сохранение рисков для операционной среды. Это связано с тем, что слабая макроэкономическая средства ограничивает кредитование, растет удельный вес просроченных кредитов. Капитализация находится под определенным давлением, ликвидности фондирования остаются низкими", - сказала она.

А.Ахундов