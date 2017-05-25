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ТЭК 25.05.2017 14:42

Новак и Бозумбаев обсудили поставки российской нефти в Узбекистан через Казахстан

Глава Минэнерго России Александр Новак и министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев в Вене обсудили вопрос транспортировки российской нефти в Узбекистан через территорию Казахстан, говорится в сообщении российского ведомства.

В апреле этого года между Минэнерго России и "Узбекнефтегаз" был подписан меморандум о сотрудничестве, предусматривающий, создание рабочей группы с участием представителей Казахстана. В настоящее время стороны приступили к изучению вариантов реализации механизма поставок нефти из России в Узбекистан транзитом через Казахстан.

Как сообщалось, Узбекистан построит нефтепровод до границы с Казахстаном для снабжения сырьем нового нефтеперерабатывающего завода, строительство которого началось в апреле этого года в Джизакской области.

Протяженность нефтепровода составит 95 км. Предполагается, что он будет соединен с действующим нефтепроводом Омск-Павлодар-Чимкент для поставок импортной нефти из России и Казахстана.

Проектная мощность завода - переработка 5 млн тонн нефти в год и выпуск 3,7 млн тонн моторного топлива, более 700 тыс. тонн авиатоплива и 300 тыс. тонн сопутствующих нефтепродуктов. Строительство завода планируется завершить в 2022 году.

Джизакская область находится в центральной части Узбекистана и на севере граничит с Казахстаном, что облегчит строительство нефтепровода.

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Тэги: РОССИЯ, КАЗАХСТАН, УЗБЕКИСТАН, НЕФТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]