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Карабахский конфликт 26.05.2017 10:51

Аргентина готова внести вклад в мирное урегулирование карабахского конфликта

Буэнос-Айрес готов внести вклад в мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта, заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» посол Аргентины в Баку Карлос Данте Рива.

«Этот конфликт (Карабахский – ИФ) беспокоит всех. Мы готовы внести свой вклад в его мирное урегулирование. Наша позиция такова, что мы сторонники мирного урегулирования всех конфликтов», - сказал К.Рива.

Дипломат отметил, что урегулирование конфликта мирным пойдет на пользу всему региону и "откроет большие перспективы для развития".

Касаясь вопроса территориальной целостности Азербайджана, дипломат отметил, что Аргентина не раз выражала свою позицию на различных уровнях. «Мы ее поддерживаем. Мы признали независимость Азербайджана в рамках ее международно-признанных границах»,- сказал он.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРГЕНТИНА, КАРАБАХ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]