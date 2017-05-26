Аргентина готова внести вклад в мирное урегулирование карабахского конфликта

Буэнос-Айрес готов внести вклад в мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта, заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» посол Аргентины в Баку Карлос Данте Рива.

«Этот конфликт (Карабахский – ИФ) беспокоит всех. Мы готовы внести свой вклад в его мирное урегулирование. Наша позиция такова, что мы сторонники мирного урегулирования всех конфликтов», - сказал К.Рива.

Дипломат отметил, что урегулирование конфликта мирным пойдет на пользу всему региону и "откроет большие перспективы для развития".

Касаясь вопроса территориальной целостности Азербайджана, дипломат отметил, что Аргентина не раз выражала свою позицию на различных уровнях. «Мы ее поддерживаем. Мы признали независимость Азербайджана в рамках ее международно-признанных границах»,- сказал он.

Ф.Исазаде