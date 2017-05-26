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СНГ 26.05.2017 10:59

Слуцкий: "небоевой" статус присоединения НАТО к действиям западной коалиции в САР - политическая формальность

Присоединение НАТО к антитеррористической коалиции во главе с Америкой - это моральная поддержка коалиции, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

""Небоевое" присоединение НАТО к коалиции во главе с США в Сирии - акт скорее моральной поддержки всех ее действий. На деле страны североатлантического альянса уже являются реальными участниками этой коалиции с самого момента ее создания. Поэтому "небоевой" статус присоединения НАТО на самом деле некая политическая формальность", - сказал Л.Слуцкий журналистам в пятницу.

По его словам, ВСК РФ пока единственные иностранные военные силы, которые легитимно находятся в Сирии по просьбе ее властей и ведут борьбу с международным терроризмом на ее территории.

"Россия не раз призывала к созданию самой широкой коалиции по борьбе с ИГ и "Джабхат ан-Нусры" . Наша задача ликвидировать очаг терроризма в САР, а не вмешиваться в ее политический строй", - сказал он, отметив, что Запад пока продолжает идти в своем фарватере. "И последствия такого курса, к сожалению, мы видим в Манчестере, Париже, Лондоне, Брюсселе и других европейских городах, где за последний год произошли страшные теракты", - подчеркнул Л.Слуцкий

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Тэги: РОССИЯ, ГОСДУМА, НАТО, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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