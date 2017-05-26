Главы трех крупнейших в Молдавии городов находятся под следствием

Следственные действия проводятся в отношении руководителей трех самых крупных городов Молдавии. Накануне поздно вечером сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией был задержан мэр Кишинева Дорин Киртоакэ.

Кишинев является самым большим городом в Молдавии, он насчитывает около 700 тысяч человек. Вторым по численности в Молдавии являются Бельцы. Город насчитывает около 130 тысяч человек и считается "северной столицей" Молдавии. Третьим по численности является Оргеев - около 40 тысяч человек.

Мэром Бельц является председатель "Нашей партии" Ренато Усатый. Он находится в жесткой оппозиции к молдавским властям и председателю Демократической партии, бизнесменму Владу Плахотнюку. С начала сентября 2016 года Р.Усатый в Молдавию не приезжает, постоянно проживая в Москве. Генеральная прокуратура Молдавии возбудила против него уголовное дело по обвинению в причастности к покушению на убийство банкира Романа Горбунцова. Р.Усатый считает это обвинение надуманным и утверждает, что дело против него имеет политическую подоплеку.

Тем не менее, в Молдавию он не возвращается, а управляет городом на расстоянии. Он постоянно выступает с видеообращениями по социальным сетям. На этой неделе он принимал активное участие в праздновании Дня города Бельцы. Он организовал ряд мероприятий и праздничный концерт, во время которого выступил на большой экране посредством интернет-сервиса "Skype", поздравив жителей города с праздником.

Мэром Оргеева является предприниматель Илан Шор. На прошлой неделе суд Кишинева продлил еще на 30 суток его пребывание под домашним арестом. Он был председателем Совета директоров "Bаncа de Economii" ("Сберегательный банк"), а также одним из основных акционеров этого банка и двух других "Banca Sociala" и "Unibank".

В 2014 году из трех банков было незаконно выведено за рубеж около одного миллиарда евро, что составляет более 20% ВВП Молдавии. В конце июня 2016 года И.Шор был арестован, в течение полутора месяцев он находился под арестом, а с 5 августа 2016 года находится под домашним арестом.

Накануне вечером был задержан и мэр Кишинева Дорин Киртоакэ. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе НЦБК, его обвиняют в злоупотреблениях по делу о внедрении в Кишиневе проекта платных парковок. Согласно обвинению, мэр дал указания вице-мэру Нестору Грозаву, назначенному председателем комиссии по выбору подрядчика создания в Кишиневе платных парковок, подписать контракт с "EME PARKLEITSYSTEM GmbH" без согласия муниципального совета вопреки законодательству о государственно-частном партнерстве. Как следствие, компания стала победителем в результате согласованных действий чиновников мэрии, экономических агентов и бизнесмена - теневого управляющего "EME PARKLEITSYSTEM GmbH".

В процессе расследования дела задокументированы несколько встреч между теневым менеджером выигравшей компании и главой муниципального управления общественного транспорта, на которых обсуждалась схема фальсификации тендера, участие мэра в ускорении подписания договора и "бонус" за оказанные услуги. Было согласовано, что мэр Кишинева и начальник столичного управления транспорта Игорь Гамрецкий будут получать 26% от всего дохода компании. Н.Грозву и И.Гамрецкий были арестованы 25 апреля 2017 года, но переведены под домашний арест, после того, как дали показания на мэра.