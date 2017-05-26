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Карабахский конфликт 26.05.2017 12:23

Посредники по Карабаху вскоре посетят Баку и Ереван для обсуждения планов дальнейших контактов между сторонами конфликта – российский сопредседатель

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху в ближайшее время посетят Азербайджан и Армения с целью обсуждения планов дальнейших контактов между сторонами конфликта, заявил российский посредник Игорь Попов.

"Любая встреча с участием конфликтующих сторон, на которой рассматриваются сущностные вопросы, полезна. Прошедшие в Москве консультации не были исключением. Прорыва не произошло, но его никто и не ожидал. Важно то, что стороны после длительного перерыва смогли встретиться вновь, обменяться мнениями по проблемным вопросам и уточнить позиции друг друга. В скором времени вместе с коллегами по сопредседательству намерены посетить регион, выяснить реакцию руководства Армении и Азербайджана и обсудить планы работы на перспективу, включая уровень дальнейших контактов сторон, а также круг вопросов, которые предстоит рассмотреть", - сказал И.Попов в интервью азербайджанскому агентству АПА.

По его словам, основа для переговоров по урегулированию конфликта хорошо известна и изложена в заявлениях президентов стран-сопредседателей. "Напомню, что речь идет об основных принципах Устава ООН и Заключительно акта Хельсинкского совещания, в особенности касающихся неприменения силы, территориальной целостности, равноправия и самоопределения народов, а также положениях, связанных с определением статуса Нагорного Карабаха, возвращением территорий, беженцев, коридором между Нагорным Карабахом и Арменией, миротворческой операцией. Не отвергая в целом эту основу, стороны по-разному видят последовательность воплощения в жизнь ее составляющих. Посредники предлагают варианты, которые призваны помочь сторонам найти сбалансированное решение", - отметил он.

И.Попов добавил, что достигнута договоренность об увеличении численного состава международных наблюдателей на семь человек. "С этим согласны обе стороны. Однако сохраняются разногласия по деталям, включая места размещения наблюдателей, порядок финансирования их деятельности и некоторые другие технические вопросы. Их согласованием занимается сейчас действующее австрийское председательство ОБСЕ вместе с соответствующими структурами Секретариата Организации, а также представителями сторон", - подчеркнул он.

А.Азизов

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Тэги: КАРАБАХ, НАБЛЮДАТЕЛИ, УВЕЛИЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]