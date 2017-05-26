Moody`s понизило долгосрочные депозитные рейтинги МБА до Caa2

Международное рейтинговое агентство Moody`s понизило долгосрочные депозитные рейтинги в местной и иностранной валюте до Caa2 с B1, отмечается в сообщении агентства.

Агентство убрало их из списка на пересмотр в сторону понижения и поместило их в список на пересмотр в неопределенном направлении.

При этом агентство подтвердило рейтинг приоритетного необеспеченного долга в иностранной валюте МБА на уровне Caa3 и сохранило его в списке на пересмотр в сторону понижения.

Агентство поместило рейтинг базовой кредитной оценки, который находится на уровне ca, в список на пересмотр в неопределенном направлении.

Кроме того, Moody`s понизило долгосрочную оценку риска контрагента до Caa1(cr) с Ba3(cr), убрав ее из списка на пересмотр в сторону понижения и поместив в список на пересмотр в неопределенном направлении.

Moody`s также подтвердило краткосрочные депозитные рейтинги в местной и иностранной валюте на уровне NP и краткосрочную оценку риска контрагента на уровне NP(cr).

«Рейтинг приоритетного необеспеченного долга в иностранной валюте МБА на уровне Caa3 отражает ожидаемые потери кредиторов МБА в результате реструктуризации внешних обязательств банка. Moody`s оценивает эти потери в размере около 20%. При этом сохраняется вероятность более высоких потерь, если предложение не будет принято кредиторами и власти приступят к ликвидации банка», - отмечает агентство.

Снижение депозитных рейтингов банка отражает мнение Moody`s о том, что в настоящее время вероятность государственной поддержки ниже, чем ожидалось ранее. Агентство считает эту вероятность «высокой», а не «очень высокой», как прежде.

«Правительство и банк официально заявили, что реструктуризация не затрагивает вклады физических и юридических лиц. Moody`s ожидает дальнейшей господдержки банка после реструктуризации. Однако, изменение государственной политики и возможность ликвидации делают это менее определенным, чем раньше», - отмечает агентство.

Базовая кредитная оценка на уровне ca продолжает отражать дефолт по внешнему долгу банка, который, в свою очередь, отрицательно влияет на капитализацию.

МБА 11 мая объявил о том, что приостанавливает выплаты по внешнему долгу.

Как сообщалось ранее, МБА предложил основным иностранным кредиторам три варианта реструктуризации обязательств. Согласно первому варианту, предложенному МБА, долг в $2,38 млрд с 20%-й скидкой обменивается на новые 12-летние суверенные облигации Азербайджана с купоном 5,125%. Согласно второму варианту, долг обменивается по номиналу на новые 15-летние суверенные облигации с купоном 3,5%. Согласно третьему варианту, долг обменивается по номиналу на новые 7-летние облигации МБА с купоном 3,5%. Банк, в целом, планирует реструктуризировать внешние обязательства на общую сумму $3,34 млрд.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,7%, доля НБКО "Аграркредит" - 14,6%, остальное - других акционеров.

А.Ахундов