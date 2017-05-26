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ТЭК 26.05.2017 16:42

НГДУ Абшероннефть в январе-апреле увеличило добычу нефти в 16%, газа – на 7%

НГДУ «Абшероннефть» производственного объединения «Азнефть» в январе-апреле 2017 года добыло 120,079 тыс. тонн нефти, что на 15,8% больше показателя аналогичного периода 2016 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в производственном объединении «Азнефть» (структура SOCAR, ГНКАР по добыче нефти и газа).

«План по добыче нефти по НГДУ был выполнен в январе-апреле 2017 года на 111,5%», - отметили в объединении.

Добыча газа по НГДУ в отчетный период 2017 года составила 13,447 млн кубометров (спад по сравнению с январем-апрелем 2016г – на 7,3%), план выполнен на 102,3%.

В январе-апреле 2017 года по НГДУ из бездействующего фонда в действующий возвращено 10 скважин, с которых дополнительно добыто 2,486 тыс. тонн нефти. До конца текущего года в эксплуатацию будет возвращено еще 10 скважин, с которых дополнительно планируется добыть 6,5 тыс. тонн нефти.

Также за отчетный период управлением введены в строй после бурения три скважины и дополнительно добыто 474 тонны нефти.

Как сообщалось, в 2016 году НГДУ «Абшероннефть» добыло 363,671 тыс. тонн нефти и 44,666 млн кубометров газа.

В 2017 году НГДУ «Абшероннефть» нацелено на доведение годовой добычи нефти до 385 тыс. тонн, т.е. среднесуточной – до 1,055 тыс. тонн.

НГДУ «Апшероннефть» разрабатывает месторождений Банка Дарвина, Пираллахи, Западный Апшерон.

Н.Аббасова

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Тэги: АБШЕРОННЕФТЬ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]