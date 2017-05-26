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Дальнее зарубежье 26.05.2017 16:55

До 44 увеличилось число жертв антитеррористической операции на юге Филиппин

Число погибших в ходе антитеррористической операции в городе Марави на юге Филиппин, возросло до 44, сообщило в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс.

Однако пока неизвестно, есть ли среди погибших мирные жители, тысячи из которых бежали из захваченного террористами города после начала освободительной операции.

Армия Филиппин проводит операцию в городе Марави на острове Минданао против местных боевиков, присягнувших на верность террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в России).

Отмечается, что бои вспыхнули после того, как военные попытались захватить Иснилона Хапилона - одного из лидеров местного террористического подполья. Администрация США, в частности, назначила за его голову награду в $5 млн.

Ранее сообщалось, что президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение на острове Минданао. Он также заявил, что в случае распространения террористической угрозы военное положение может быть введено на территории всей страны.

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Тэги: ФИЛИППИНЫ, ТЕРРОРИЗМ, БОРЬБА, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]