До 44 увеличилось число жертв антитеррористической операции на юге Филиппин

Число погибших в ходе антитеррористической операции в городе Марави на юге Филиппин, возросло до 44, сообщило в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс.
Однако пока неизвестно, есть ли среди погибших мирные жители, тысячи из которых бежали из захваченного террористами города после начала освободительной операции.
Армия Филиппин проводит операцию в городе Марави на острове Минданао против местных боевиков, присягнувших на верность террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в России).
Отмечается, что бои вспыхнули после того, как военные попытались захватить Иснилона Хапилона - одного из лидеров местного террористического подполья. Администрация США, в частности, назначила за его голову награду в $5 млн.
Ранее сообщалось, что президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение на острове Минданао. Он также заявил, что в случае распространения террористической угрозы военное положение может быть введено на территории всей страны.
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