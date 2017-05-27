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Дальнее зарубежье 27.05.2017 13:58

Жертвами теракта с участием водителя-смертника стали около 20 человек на востоке Афганистана

Не менее 18 человек погибли в результате нападения смертника на конвой сил безопасности в провинции Хост на востоке Афганистана, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на афганское МВД.

По словам пресс-секретаря ведомства, которого цитирует агентство, хотя целью смертника, находившегося за рулем начиненного взрывчаткой автомобиля, были сотрудники сил безопасности, жертвами стали, в основном, гражданские лица.

Ответственность за нападение пока никто на себя не взял, отмечает агентство.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТЕРРОРИСТ, ПОДРЫВ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]