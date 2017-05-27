S&P прогнозирует на 2017г спад ВВП в Азербайджане на уровне 0,5%

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P) прогнозирует на 2017 год спад ВВП в Азербайджане на уровне 0,5%, отмечается в сообщении агентства.
«Спад ВВП Азербайджана в 2017 году составит 0,5%. Рост ВВП в 2018 году прогнозируется на уровне 3%, в 2019 году – 4%, в 2020 году – 4%», - сообщает агентство.
По прогнозам S&P, дефицит счета текущих операций в платежном балансе страны в 2017 году составит 0,4% ВВП после дефицита в 3,4% ВВП в 2016 году.
«По нашим прогнозам, после 2017 года ожидается профицит счета текущих операций. В 2018 году он ожидается на уровне 0,7% ВВП, в 2019 году – 3% ВВП, в 2020 году – 3,5% ВВП», - сообщает агентство.
Правительство Азербайджана на 2017 год прогнозирует рост ВВП на уровне 1%
В 2016 году спад ВВП Азербайджана составил 3,1%.
А.Ахундов
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