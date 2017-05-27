Лидеры G7 призывают Россию повлиять на Дамаск

Лидеры стран "группы семи" выразили готовность работать с Россией над решением конфликта в Сирии, если Москва готова повлиять на Дамаск, говорится в итоговом коммюнике саммита G7, прошедшем в итальянском городе Таормине.

"Мы надеемся, что соглашение, достигнутое в Астане, сможет оказать положительное влияние на деэскалацию насилия (в Сирии). Если Россия готова использовать свое влияние, тогда мы готовы работать с ней над решением конфликта в Сирии и достижении политического урегулирования", - говорится в документе.