Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.702 EUR   1.9062 RUR   0.03 GBR   2.1922 TRY   0.4768

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.90 Brent   51.46

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 28° Завтра 17° 24° 29 Май 16° 25° 30 Май 17° 25°

Дальнее зарубежье 27.05.2017 17:48

Лидеры G7 призывают Россию повлиять на Дамаск

Лидеры стран "группы семи" выразили готовность работать с Россией над решением конфликта в Сирии, если Москва готова повлиять на Дамаск, говорится в итоговом коммюнике саммита G7, прошедшем в итальянском городе Таормине.

"Мы надеемся, что соглашение, достигнутое в Астане, сможет оказать положительное влияние на деэскалацию насилия (в Сирии). Если Россия готова использовать свое влияние, тогда мы готовы работать с ней над решением конфликта в Сирии и достижении политического урегулирования", - говорится в документе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИТАЛИЯ, G7, СИРИЯ, РОССИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]