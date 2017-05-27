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Дальнее зарубежье 27.05.2017 20:56

Ответственность за нападение на христиан-коптов на юге Египта взяли на себя боевики ИГ

Боевики "Исламского государства" в субботу распространили заявление, в котором взяли на себя ответственность за нападение на христиан-коптов в Египте, сообщает арабская пресса.

Нападение, жертвами которого стали 29 человек, и еще 25 человека ранены, было совершено накануне на юге Египта. Группа христиан-коптов направлялась в монастырь Святого Самуила к западу от города Минья.

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Тэги: ЕГИПЕТ, ХРИСТИАНЕ, НАПАДЕНИЕ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]