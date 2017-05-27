Ответственность за нападение на христиан-коптов на юге Египта взяли на себя боевики ИГ

Боевики "Исламского государства" в субботу распространили заявление, в котором взяли на себя ответственность за нападение на христиан-коптов в Египте, сообщает арабская пресса.

Нападение, жертвами которого стали 29 человек, и еще 25 человека ранены, было совершено накануне на юге Египта. Группа христиан-коптов направлялась в монастырь Святого Самуила к западу от города Минья.